Handball-Landesliga Nach der Halbzeit klappt nichts mehr

Vöhringen / Steven Franzisi

Vöhringen tat sich in den ersten Minuten gegen die offensive Kugi-Abwehr schwer, setzte einige Rückraumwürfe neben das Tor. Auch der SG fehlte es zu Beginn noch an Durchschlagskraft, sie lag aber dennoch 4:2 vorn. Der SCV glich aus und die Partie blieb eng und umkämpft, wobei sich beide Mannschaften immer wieder Fehlwürfe und technische Fehler leisteten.

Zur Mitte der ersten Hälfte hatten sich die Gastgeber besser auf die offensive SG-Abwehr eingestellt und fanden immer wieder Lücken. Auf der Gegenseite hielt vor allem Jesse Janz dagegen, der immer wieder mit starken Einzelaktionen zum Erfolg kam. Bis zum 13:13 neutralisierten sich beide Teams, dann legte die SG nach einer Auszeit von Interimstrainer Andreas Hagmann, der den gesperrten Cheftrainer Ralf Riethmüller vertrat, noch einen Zahn zu. Zunächst traf Moritz Lächler mit zwei Rückraumwürfen zum 15:13 (26.), dank mehrerer Ballgewinne in der Abwehr zog die SG zur Pause auf 20:16 davon.

Nach Wiederbeginn erhöhte Felix Däumling gar auf 21:16, doch von diesem Zeitpunkt an lief bei der SG nicht mehr viel zusammen. Zwei technische Fehler im Angriff führten zum 21:18 (34.). Vöhringen witterte Morgenluft, auch die gut gefüllte Halle wachte wieder auf. Bis zur 38. Minute verkürzten die Gastgeber auf 20:21, der SG fehlte nach der Halbzeit alles, was in der starken Phase zuvor hervorragend funktioniert hatte: Aggressivität und Laufbereitschaft in der Abwehr sowie Durchschlagkraft im Angriff. Die Folge waren Verzweiflungswürfe oder aber technische Fehler, die umgehend zum Gegenstoß führten.

Die Einwechslung von Moritz Mayer, der sich nach auskurierter Schulterverletzung mit sechs Toren gleich nachhaltig zurückmeldete, unterbrach die Vöhringer Aufholjagd nur kurz. Beim 24:24 (42.) glichen die Gastgeber erstmals aus und setzten sich anschließend immer weiter ab, weil sie beinahe jeden Angriff mit einem Treffer abschlossen. Über das 28:26 (48.) erspielten die Vöhringer sich weiteres Selbstvertrauen und Sicherheit und erhöhten bis zur 55. Minute auf 34:29. Damit war die Messe fast gelesen, auch eine Manndeckung gegen den Rückraum hatte keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis.

Angesichts der Halbzeitführung ist die deutliche Niederlage enttäuschend für die SG. Insbesondere war die Abwehrarbeit in der zweiten Hälfte zu ungenügend, um die Führung über die Zeit zu bringen. 37 Gegentore, davon 21 nach der Pause, sprechen eine deutliche Sprache. Umso mehr müssen die Schützlinge von Trainer Riethmüller, der in der kommenden Woche gegen Söflingen nach abgesessener Sperre wieder an der Seitenlinie steht, unter der Woche arbeiten und die Fehler in den Griff bekommen.

SG Kuchen-Gingen: Kautzmann, Trünkle, Preiss; Schäffner (2/1), Lächler (6/2), Paluszkiewicz, Mann (1), Janz (4), Zasada (3), Franzisi (2), Mayer (6), Dubrowitsch, Däumling (5), Priester (3).

Zeitstrafen: Vöhringen 2, KuGi 5). Siebenmeter: Vöhringen 6/5, KuGi 8/5.