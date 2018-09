Handball-Landesliga Nach dem Derby ist vor dem Derby

Geislingen / Frank Schäffner

Zum Auftakt der Handball-Landesliga kommen sich die Altenstädter vor wie in der Kreisliga, nur Duelle gegen Nachbarn. Nach dem Auftakt-Triumph im großen Derby bei der SG Kuchen-Gingen erwartet der TVA morgen um 17 Uhr in der Michelberghalle zum nächsten Spiel mit Lokalkolorit die SG Lauterstein II.

Während sich die Altenstädter bereits auf den zweiten Spieltag vorbereiten, gibt es für die Reserve der SGL ihren Saisoneinstand. Es ist also noch völlig unklar, wie die Leistungsfähigkeit dieses Gegners einzuschätzen ist. Das liegt auch an einigen Veränderungen im Kader, die für eine zweite Mannschaft typisch sind. Nachwuchskräfte sollen über die Zweite an den Männerbereich herangeführt werden. Das gilt etwa für Torhüter Simon Rosenberger und Philipp Hansmann aus der A-Jugend, die in der Vorsaison noch für die Altenstädter B-Jugend spielten. Noch ist nicht klar, ob SGL-Trainer Timo Funk die beiden Nachwuchskräfte in ihrer Heimat aufs Parkett schickt.

Der TVA hat beim Start in der Gingener Hohensteinhalle noch nicht überzeugt. Der Spielfluss war meist vorhanden, die Mannschaft spielte Torchancen heraus, im Abschluss gelang aber viel zu wenig. Das muss sich morgen dringend ändern. In der Vergangenheit ließ die Chancenverwertung nie Schlüsse auf das folgende Spiel zu, die Altenstädter Trefferquote schwankte oft von Woche zu Woche.

Morgen geht es bei Null los und die Altenstädter wollen vor heimischer Kulisse wieder den begeisternden Handball der zurückliegenden Saison präsentieren, der beinahe zum Aufstieg gereicht hatte.