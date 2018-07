Geislingen / Georg Bückle

Bei den Landesmeisterschaften im Luftgewehrschießen in Ruit hat Marius Petter von der Geislinger Schützengesellschaft im Wettbewerb Drei-Stellungskampf in der Kategorie Schüler überzeugt: Mit 568 von 600 möglichen Ringen belegte er Rang zwei. Außerdem wurde er mit seinen Schützenkolleginnen aus Buch Vizemeister in der Mannschaftswertung. Die Ergebnisse bedeuten somit für Petter die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in München Ende August im Einzel- sowie im Mannschaftswerttbewerb.