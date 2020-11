Mit seinen 17 Jahren zählt der Amstetter Kevin Zambrano zu den besten Supermoto-Nachwuchsfahrern in Deutschland. Zur vergangenen Saison hatte ihm sein großes Talent ein Geschenk beschert, das er so eigentlich gar nicht haben wollte: Im Vorjahr, in seiner Rookie-Saison in der Klasse S 3, zugleich...