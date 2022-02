Schon als Youngster in der kleinen Moto-Cross-Klasse bis 85 Kubikzentimeter sicherte sich Collin Wohnhas den Titel des deutschen Meisters, in der anstehenden Saison greift der mittlerweile 17-Jährige aus Lauterstein erstmals in der 250-Kubikzentimeter-Kategorie an. Das sportliche Ziel des Auszubild...