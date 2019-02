Nachwuchssuche Mit Säbel und Maske

Salach / Sierk Butter

Zwei Schulklassen höchstmotivierter Kinder kommen nach der großen Pause in die Sporthalle gerannt. Die energiegeladenen Fünftklässler erwartet etwas Neues. Heute sind in der Salacher Staufeneckschule Fechter Thomas Schaich und Trainer Sven Rohrer von der TSG Eislingen zu Besuch.

Die auf dem Hallenboden sitzenden Schüler werden von Rohrer zunächst in die Trainingseinheit eingewiesen. Dann verteilen sich die Kinder zügig auf die bereits in der Halle ausgelegten Konditionsleitern. Der Fechtsport lebt vor allem von der sauberen und schnellen Beinarbeit, die mit Schritten zwischen die Sprossen der Leiter von den Fechtschülern geübt werden kann. Mit zusätzlichen Schritten links und rechts daneben wird die zweite Aufgabe schon etwas schwieriger. Der ein oder andere muss sich nun gut auf die Bewegung seiner Beine konzentrieren, Koordination ist gefragt. „Der Lernerfolg bei diesen Konditionsleitern ist riesig“, erzählt Rohrer. Bereits nach drei Wochen könne man die ersten Ergebnisse bei den Schülern sehen, weiß der Trainer aus Erfahrung.

Nach dieser intensiven Übung wirken die Fünftklässler zwar geschafft, doch die gute Laune lassen sie sich dadurch nicht nehmen. Zum Verschnaufen bleibt allerdings keine Zeit, denn die nächste Herausforderung steht an. Die rund 30 Schüler stellen sich in einer Reihe nebeneinander auf. Rohrer weist die Kinder in die Fecht-Position ein. „Rechtshänder stellen ihren rechten Fuß auf die Linie, Linkshänder ihren linken Fuß nach vorne“, gibt der Coach für eine Konzentrationsübung vor. Die Kinder sollen nicht nur vor und zurück laufen, sondern dabei auch genau zuhören. Nur beim Satz „Tante Vivi sagt: Schritt vor“ dürfen die Schüler die Position einnehmen, ansonsten gilt es stehen zu bleiben. Eine Menge Spaß haben die Kinder, denn jeder will sich und sein Können natürlich unter Beweis stellen.

„Seitdem ich Lehrerin an dieser Schule bin, hat die TSG Eislingen hier Schnupperkurse angeboten“ erinnert sich die 64-jährige Klassenlehrerin Elisabeth Krieg-Brühl. Für die Pädagogen sei es faszinierend zu sehen, wie effektiv diese Trainingseinheiten sind. Jede Klassenstufe kommt dabei regelmäßig beim Schnuppertraining zum Zug.

Jetzt darf der Nachwuchs selbst zum Sportgerät greifen. Thomas Schaich teilt die Kinder in zwei Gruppen auf, die vorgegebene Aktion hat schon mehr mit dem Wettkampfsport zu tun: Der Ausfallschritt mit dem Säbel in der Hand soll mit einem Schlag auf die von Schaich gehaltenen Schutzmasken enden. „Wer schneller trifft, erhält den Punkt“, motiviert Rohrer die Vertreter der beiden Gruppen mit vielen begeisterten Gesichtern.

Am Ende der Schulstunde verrät Nelly Mattheus: „Die Aufwärmspiele haben mir am besten gefallen, ich komme garantiert ins nächste Fechttraining.“ Auch für ihre Schulkameraden ging die Stunde viel zu schnell vorbei. „Das Training hat mir wirklich Spaß gemacht, dennoch möchte ich mich lieber auf meine Fußballerkarriere konzentrieren“, gesteht Nick Bilas.

Die Fechter der TSG Eislingen besuchen bis zu 40 Schulen jährlich im Kreis Göppingen, um für ihre Sportart zu werben. „Andere Fechtvereine haben Nachwuchsprobleme, da sie sich meist nicht genügend darum kümmern können“, erklärt Sven Rohrer mit Blick auf die finanziellen Möglichkeiten und personellen Kapazitäten.