Gerätturnen Mit Routiniers zum Liga-Erhalt

Süßen/Bünzwangen / Wolfgang Karczewski

Mit dem Wettkampf beim TSV Wernau beginnt für die Athleten des Turnteams Staufen am heutigen Samstag um 16 Uhr die neue Oberliga-Saison. Personell hat sich beim Turnteam, der Startgemeinschaft des TV Bünzwangen mit dem TSV Süßen, nicht viel geändert. Einzig Tobias Wahl möchte künftig etwas kürzer treten und turnt jetzt in der zweiten Mannschaft, die im vergangenen Jahr in die ­Bezirksliga abgestiegen ist und den sofortigen Wiederaufstieg anstrebt.

Zur ersten Mannschaft zählen nach wie vor die Brüder Bernhard und Alexander Sinn, Roman Kneller, David Niederer, Marius Brenner, Markus Gebauer, Leon Scharfe und Michael Shamiyeh. Das Durchschnittsalter der Riege beträgt 27 Jahre. „Wir sind das älteste Team, aber vielleicht auch das erfahrendste in der Oberliga“, erklärt Michael Weber, einer der beiden Vorstände des Turnteams. Mit diesen Routiniers peilt die Mannschaft den Klassenerhalt an.

Dies dürfte allerdings ein schwieriges Unterfangen werden, glaubt Matthias Kröhn, der zweite Vorstand des Turnteams: „Es kommt oft auf die Tagesform an. Die Kräfteverhältnisse sind ausgewogen.“ Wie schon in der Vergangenheit tummeln sich auch in dieser Saison wieder mehrere zweite Mannschaften in der Oberliga. „Man weiß deshalb häufig nicht, welche Turner eingesetzt werden. Das Niveau ist immens gestiegen“, hat Weber festgestellt. Zu einem besonderen Wettkampf kommt es für das Turnteam am 23. März: An diesem Tag empfängt man in der neuen Sporthalle in Süßen die zweite Mannschaft der TG Wangen/Eisenharz. „Die Halle ist ein richtiges Schmuckstück geworden“, sagt Kröhn, „hier haben wir im Gegensatz zur alten TSV-Halle Tageslicht und auch vernünftige Tribünen. Wir freuen uns auf diesen Wettkampf.“

Die Trainingsbedingungen in Süßen könnten allerdings besser sein, so Kröhn. „Wir haben zu wenig Platz. Der Lagerraum ist zu klein angelegt. Außerdem sind unsere Trainingszeiten starr. In der alten Halle waren wir deutlich flexibler.“ Die anderen beiden Heimwettkämpfe bestreitet das Turnteam wie gewohnt in der Raichberghalle in Ebersbach.

Während sich auf der Matte nicht viel verändert hat, gibt es am Rande einen Stabwechsel: Michael Weber gibt sein Amt als Betreuer altersbedingt und aus beruflichen Gründen ab. „Ich war ab Januar jedes Wochenende in der Turnhalle, dazu kamen die Vor- und Nachbereitung. Jetzt sollen mal jüngere ran“, erklärt der 51-Jährige. Neuer Mannschaftsführer ist Bernhard Sinn, bei der zweiten Mannschaft hat Jens Hesse dieses Amt inne.