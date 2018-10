Rallye Mit neuem Boliden zum letzten Wertungslauf

Geislingen / Franz Schulz

Zum letzten Wertungslauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft, der ADAC-Drei-Städte-Rallye, hatten sich 140 Rallye-Teams aus Deutschland und den benachbarten Ländern angemeldet. Auch das Helfensteiner Rallyeteam Melanie Schulz mit Copilotin Josy Beinke war mit von der Partie.

Nach dem Verkauf des Citroen DS 3 hatte sich das Avia-Racing- Team zum Finallauf rund um Straubing nach einem anderen Fahrzeug für den Wettbewerb umschauen müssen. Nach den Wünschen der Fahrerin Schulz wurde ein komplettes Paket für einen Skoda Fabia R 5 geschnürt, 270 PS stark und mit Allrad-Antrieb. Nur einige Tage vor dem Start absolvierte die Helfensteiner-Crew beim belgischen Team BMA nach der Sitzprobe einen kleinen Test. In Straubing konnte das Duo Schulz/Beinke bei einem kurzen Shakedown das Fahrzeug im Wettbewerbsmodus bewegen. „Es ist schon noch eine Nummer größer als mit dem Citroen, bei Dunkelheit mit mehr als 200 Stundenkilometer durch Wälder zu fahren“, konstatierte Melanie Schulz. Bevor dann zum Start zu den 45 Kilometer Wertungsprüfungen durch die bayerischen Wäldern geblasen wurde, ging der Puls der Pilotin doch etwas nach oben. Die Nervosität war aber unbegründet: Mit Fahrzeiten im Bereich der Top-15 fand das Duo Schulz/Beinke rasch Vertrauen ins Fahrzeug und verbuchte bei der Zuschauerprüfung sogar die sechstbeste Zeit. Am Ende des ersten Wettkampftages stand der 14. Gesamtplatz.

Das Herzstück der Rallye waren tagsdrauf die Prüfungen auf Asphalt und Schotterwegen im Bayerischen Wald, insgesamt 90 Kilometer. Von Wertungsprüfung zu Wertungsprüfung und mit steigender Wettbewerbs-Kilometerzahl wurde das Vertrauen des Duos ins Fahrzeug besser. Was sich in guten Fahrzeiten niederschlug, zudem fuhr das Team die Prüfungen mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks.

Am Ende verpasste das Damen-Duo des AC Helfenstein mit dem elften Gesamtplatz nur knapp die Top Ten. „Wir sind mehr als zufrieden und freuen uns über den guten Einstand in einem Top-Rallyeauto, wissen aber auch, dass nach oben mit mehr Fahrpraxis Luft für eine noch bessere Platzierung ist“, befand Pilotin Melanie Schulz nach der Zieldurchfahrt in Straubing.