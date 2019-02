Bundesliga Frauen Mit Meisls Paraden und Cleverness zum Sieg

Halle / Von Frank Höhmann

Sie wollten nicht die Ersten sein, die beim Letzten verlieren. Diesen Gefallen taten die Göppinger Bundesliga-Handballerinnen dem SV Union Halle-Neustadt nicht. Trotz der Ausfälle beider Torhüterinnen Branka Zec und Edit Lengyel sowie Rückraumspielerin Annika Blanke setzten sich die Frisch-Auf-Frauen nach holprigem Beginn standesgemäß 30:22 (13:10) durch.

Trainer Aleksandar Knezevic war „sehr glücklich“ über den Sieg, der aufgrund der Ausfälle „so nicht zu erwarten“ war. Er verteilte „ein großes Lob“ an das ganze Team, das es „super gemacht“ hat. Im Tor stand wieder Alexandra Meisl. Die frühere Nationalspielerin flößte den Gastgeberinnen gehörigen Respekt ein. „Sie ist eine sehr robuste und große Spielerin, die nichts verlernt hat“, sagte Halles Antreiberin Sophia Lütke. Die 40-jährige Meisl antizipierte wie zu besten Zeiten, zeigte tolle Paraden und entschärfte drei Siebenmeter. Knezevic pries seine reaktivierte Keeperin für eine „Top-Leistung“.

Zunächst hatte es jedoch nicht gut für die Frisch-Auf-Frauen ausgesehen. Nach sechs Minuten lagen sie Grün-Weißen vor 570 Zuschauern 1:4 hinten. Die ersten Minuten entwickelte sich ein wahres Siebenmeterfestival. Der erste Treffer aus dem Spiel heraus für Frisch Auf gelang der erfolgreichsten Torschützin Michaela Hrbkova nach zehn Minuten zum 4:4. Nach dem 6:6 herrschte eine längere Torflaute, die Anja Brugger mit ihrem ersten von fünf Treffern unterband. Bis zum 8:8 agierte Halle auf Augenhöhe, leistete sich aber immer mehr Fehlpässe und Unkonzentriertheiten, die den Grün-Weißen zu einer 13:10-Pausenführung verhalfen. „Wir hatten in der ersten Hälfte schon so viele Fehler, die hätten für ein ganzes Spiel gereicht“, ärgerte sich Lütke. Halles Trainerin Tanja Logvin konnte sich die Unsicherheit ihrer Mannschaft nicht erklären und war „unglaublich enttäuscht über unsere heutige Leistung“ gegen einen „schlagbaren Gegner“.

Auch in der zweiten Hälfte hatte der Pokalhalbfinalist der Cleverness und Qualität der Frisch-Auf-Frauen nichts entgegenzusetzen. Über 16:11 und 18:13 zogen die Göppingerinnen entscheidend auf 22:13 davon (47.) und führten wenig später beim 25:15 erstmals mit zehn Toren Vorsprung. Die Gäste nutzten immer wieder die Lücken der ebenfalls mit offensiver Abwehr agierenden Hallenserinnen und kamen durch die kraftvolle Prudence Kinlend und die trickreiche Michaela Hrbkova nicht nur aus dem Rückraum zu Treffern. Auch Iris Guberinic und Anja Brugger trafen von den Außenpositionen. In der Schlussphase durften dann auch noch Anna Bergschneider und die zweite Torhüterin Meike Schmied ran. Letzter führte sich bei ihrem Bundesligadebüt mit einer Parade bestens ein und bejubelte am Ende mit den zehn mitgereisten Fans einen 30:22-Auswärtssieg.

Während Halle immer noch auf den ersten Sieg seit dem Aufstieg warten muss, beträgt der Abstand der Frisch-Auf-Frauen zu Rang vier dank nunmehr 12:4 Auswärtspunkten und den Punktverlusten der Konkurrenz nur noch zwei Zähler. Frank Höhmann

SV Union Halle-Neustadt: Figuera de Gois, Gudelj; Smit (3/1), Reppe, Lütke (5/1), Dietz, Lopes (7/1), Fanina, Galinska, Heimburg (3), Möschter, Divak (2), Janiszewska, Dierks (2).

FA Göppingen: Meisl, Schmied, Zec (n.e.); Brugger (5), Schindler (1), Hrbkova (8/4), Adamkova (2), Krhlikar (2), Guberinic (7/2), Kinlend (5), Petrinja, Bergschneider.

Schiedsrichter: Martin Thöne/Marijo Zupanovic (Lilienfeld/Berlin).

Zeitstrafen: 6:6 Minuten.

Zuschauer: 570.