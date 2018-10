Holzhausen Mia Herrmann läuft international

Holzhausen / rm

Für die Holzhäuserin Mia Herrmann geht ein Traum in Erfüllung. Nach dem Gewinn des Deutschen B-Jugend-Meistertitels über 100 Meter in Wattenscheid wurde sie nun vom Deutschen Leichtathletikverband zum European Sprint Festival nach Rieti eingeladen. Dort gehen 25 Nationen über 80 m an den Start. Am Samstag um 16.10 Uhr muss sie sich für die Finals am Sonntag um 10.20 Uhr qualifizieren. Sie wird zum ersten Mal im Nationaltrikot an den Start gehen und sich mit den jeweiligen Meistern der einzelnen Länder messen. Bereits am Mittwoch fuhr ein kleiner Fanbus der LG Filstal/TGV Holzhausen nach Italien, um sie vor Ort zu unterstützen. rm