Kreis Göppingen Mia Herrmann Fünfte in Rieti

Mia Herrmann Fünfte in Rieti

Kreis Göppingen / rm

Vor kurzem fand im italienischen Rieti das European Sprint Festival statt. 25 Nationen nahmen an dieser Veranstaltung teil. Die B-Jugendliche Mia Herrmann vom TGV Holzhausen/LG Filstal wurde vom Deutschen Leichtathletikverband als Deutsche Sprintmeisterin für diesen Wettkampf nominiert.

Bei Starkregen und 15 Grad lief sie ein hervorragendes 80-Meter-Rennen und kam mit 10,09 Sekunden ins Finale, das am darauffolgenden Tag auf dem Programm stand. Erneut bei Regen und Gegenwind lief Mia Herrmann wieder ein gutes Rennen und passierte in 10,16 Sekunden als Fünfte die Ziellinie. Die französische Meisterin Serena Kouassi gewann in 9,93 Sekunden. rm