Jugendhandball Mez-Parade erspart dem TVA langes Zittern

Geislingen / gr

Die A-Jugend tat sich ohne Luca Brenner und Leon Braun schwer, setzte sich bei der SG Kuchen-Gingen aber am Ende 32:28 durch. Bis zum 7:7 wechselte die Führung mehrmals. Beim TVA setzte sich Mittelmann Jannis Keller immer wieder durch und traf oder holte Siebenmeter heraus, die Melvin Klang verwandelte. Die Einwechslung von Tim Wibiral stabilisierte die Altenstädter Abwehr auf Anhieb. Kreisläufer Balint Kovacs warf den TVA zum 9:7 erstmals mit zwei Toren in Führung, Jakob Werner erhöhte auf 12:9. Zum 16:12-Pausenvorsprung trug auch die rechte Angriffsseite mit Lucas Nothaas und Felix Klauer bei. In Hälfte zwei deckte KuGi Klang und Jakob eng, dafür übernahm Lars Czekansky clever die Regie und der TVA nutzte die Räume zum 21:16. Die SG stellte wieder um, die wurfgewaltigen Rückraumschützen Haas und Lohrmann verkürzten gegen müde werdende Altenstädter auf 21:23 (45.). Torhüter Louis Mez verhinderte mit einer Glanzparade den Anschlusstreffer, danach spielte der TVA wieder ruhiger und gewann doch noch sicher.

Die B-Jugend verlor nach starker Leistung 29:30 (14:12) bei der TSG Schnaitheim. Die Altenstädter machten einige leichte Fehler zu viel und traten in der Schlussphase zweimal knapp über. Schnaitheim deckte gegen Robin Schieß vorgezogen, den Platz nutzten Tom Göttle, Josip Begonja, Marvin Vogt und Marc Allmendinger zur 4:2-Führung. Einige Fehlpässe des TVA nutzten die Gastgeber zum 11:11. Nach dem 14:12 zur Pause lag der TVA auch im zweiten Durchgang meist mit einem oder zwei Treffern vorn, zuletzt beim 27:25. Eine Auszeit der TSG brachte die Wende, mit vier Toren in Folge drehten die Gastgeber die Partie.

Die C-Jugend feierte gegen die SG Hofen/Hüttlingen einen ungefährdeten 28:16-Heimsieg. Nach dem 1:0 durch Justin Müllner trug Noah Duller mit einem Dreierpack von Rechtsaußen wesentlich zur 5:2- Führung bei. Keeper Arda Karasu ließ die Hüttlinger verzweifeln und kassierte im Zusammenspiel mit einer starken Deckung bis zur 20. Minute nur drei Gegentore. Müllner spielte die SG-Abwehr mehrmals aus, zudem schloss Manuel Stanko zwei Gegenstöße zum 10:3 (19.) ab. Zur Halbzeit war beim 13:5 schon fast alles klar. Nach der Pause machten die Altenstädter genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. Die Hüttlinger Abwehr war ein ums andere Mal überfordert. Die Abwehrspieler des TVA dagegen fingen immer wieder Pässe ab. Tim Gebhart baute mit seinen Treffern den Vorsprung auf 15 Tore aus. Nach dem 28:13 kassierte der TVA drei Gegenstoßtore.

Die D-Jugend hatte gegen Tabellenführer FA Göppingen beim 21:41 (8:22) keine Chance. Dennoch überzeugten die Altenstädter im Angriff, in der Abwehr dagegen waren sie körperlich und läuferisch deutlich unterlegen. Nach dem frühen 2:12-Rückstand (10.) ging ein Ruck durch die Mannschaft, die jetzt mit mehr Selbstvertrauen auftrat und zur Pause noch sechs weitere Tore warf. In Hälfte zwei spielte der TVA die Angriffe länger und wartete auf eine gute Chance, so war das Spiel über längere Phasen ausgeglichen und mit 21 Treffern waren die Gäste zufrieden.

Die D-Jugendmädchen gewannen bei der TSG Schnaitheim locker 24:5 (13:2). Nach 140 Sekunden stand’s schon 4:0 und der TSG-Trainer nahm seine erste Auszeit. Den ersten Treffer seines Teams beantworteten die Altenstädterinnen mit einem 7:0-Lauf zum 11:1. Die TVA-Trainer Andy Stäudle und Michael Gebhart gaben nach der Pause allen Spielerinnen Einsatzzeit, die bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Am Ende hatten sich acht Altenstädterinnen in die Torschützenliste eingetragen.