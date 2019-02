Ski Nordisch Medaillenflut auf dem Ruhestein

Baiersbronn / Markus Rohde

Der SC Degenfeld hat bei den Schwäbischen Meisterschaften am Ruhestein auf der Schanze und in der Loipe viele Medaillen eingeheimst. Lina Oesterle startete als jüngste Degenfelderin auf der K 10-Meter-Schanze in der Schnupperklasse und wurde Fünfte.

Auf der K 17-Meter-Schanze erreichten die Degenfelder Skispringer eine Fülle von Spitzenplätzen. S 8/9/10 männlich: 9. Kay-Ule Wamsler. Offene Klasse männlich: 2. Arne Holz, 4. Valentin Schuhmann, 6. Quentin Schuhmann. Offene Klasse weiblich: 2. Emilia Krause, 8. Stephanie Schuhmann, S 8/9/10 weiblich: 1. Jasmin Kaisser.

Zum Schluss ging es auf die K 43-Meter-Schanze. Vom SV Baiersbronn bestens präparierte Anlagen trugen dazu bei, besten Wettkampfsport zu zeigen. Schülerinnen S 13/14/15: 2. Selina Kölle, 3. Katharina Hieber, 4. Jana Sauter. Schüler S 11: 2. Finn Kölle. Schüler S 12: 2. Julian Hillmer, 3. Janne Holz. Schüler S 13/14/15: 5. Manuel Menz. Junioren und Herren: 1. Max Schrader, 2. Fabian Sauter.

Nach gut eineinhalb Stunden Pause ging es in die Kombinations-Läufe. Dort wurden die Punktabstände nach dem Springen in Zeitabstände umgerechnet, nach denen es in die jeweils 1, 2, 3 und 5 Kilometer-Runden geht. Für den SCD gab es Top-Ergebnisse: Arne Holz (Platz 3 über 2 km), Jasmin Kaisser (Platz 1 über 1 km), Katharina Hieber (Platz 2 über 5 km), Selina Kölle (Platz 4 über 5 km), Finn Kölle (Platz 3 über 3 km), Julian Hillmer (Platz 2), Janne Holz (Platz 3), Benjamin Bücheler (Platz 4 / alle 3 km), Manuel Menz (Platz 3 über 5 km).

Die Schwäbischen Meister im Skispringen, Schüler: Lars Morlok (SV Baiersbronn), Schülerinnen: Nathalie Armbruster (SVSZ Kniebis), Jugend: Max Schrader (SC Degenfeld). Nordische Kombination, Schüler: Toni Pojtinger (SV Baiersbronn), Schülerinnen: Nathalie Armbruster (SVSZ Kniebis).