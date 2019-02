Florettfechten Marta Cammilletti gewinnt erneut

Göppingen / Karl-Heinz Preusker

Wie schon vor einem Jahr gewann die Italienerin Marta Cammilletti erneut das Stauferland-Turnier der Florettfechterinnen. Im Finale setzte sie sich gegen Maria Melnikova aus Russland durch. Beste Deutsche im Wettbewerb der 87 Starterinnen aus zwölf Nationen war Eva Hampel vom FC Tauberbischofsheim als Dritte.

Bereits in der Vorrunde hatte Marta Cammilletti mit sechs Siegen in sechs Gefechten ihre gute Form gezeigt. Erstmals ernsthaft gefordert wurde sie im Viertelfinale durch Anne Sauer (Werbach). Die beiden begannen sehr verhalten, nach drei Minuten stand es 3:1. Mit 4:4 Treffern war der zweite Abschnitt ausgeglichen. Anne Sauer blieb bis zum 11:10 aussichtsreich im Rennen, doch die letzten beiden Treffer setzte die Italienerin. Das Gefecht endete 13:10, dann waren die neun Minuten abgelaufen. Schneller entschieden war das rein italienische Halbfinale, das Cammilletti mit 15:8 gegen Elena Tangherlini gewann.

Auch die zweite Finalistin, Maria Melnikova, traf erst im Viertelfinale auf nennenswerten Widerstand, als sie ihre Mannschaftskameradin Elina Ibragimova 15:11 besiegte. Im Halbfinale führte Melnikova gegen Eva Hampel schon 14:6. Es folgten vier Treffer der Tauberbischofsheimerin hintereinander, ehe die Russin das 15:10 setzte.

Im Finale wirkte sich von Anfang an die Erfahrung von Cammelletti (Jahrgang 1984) aus, während die 13 Jahre jüngere Melnikova die zuvor gezeigte Selbstsicherheit vermissen ließ. Dennoch war nach sechs Minuten beim Zwischenstand von 7:3 noch nichts entschieden. Doch in den letzten drei Minuten sorgte die Titelverteidigerin für klare Verhältnisse, gewann 13:6 und freute sich über den Preis der Stadt Göppingen und die 300 Euro Siegprämie, die die Turnerschaft Göppingen ausgesetzt hatte. Beim Ausrichter freute man sich über ein gelungenes Turnier, das unter der Gesamtleitung von Damenflorett-Wettkampfmanagerin Susanne Brambora vom Deutschen Fechterbund ganz nach Plan über die Bühne ging. Rund 25 Mitglieder der Turnerschafts-Fechtabeilung sorgten vor und hinter den Kulissen für die erforderlichen Rahmenbedingungen.

Eine Frühschicht hatte das Aufbaukommando eingelegt, nach intensiver Arbeit ab 4 Uhr morgens stand zum Wettkampfbeginn alles bereit. In der Arena und anfangs auch in der Nebenhalle wurde auf bis zu elf Bahnen gefochten. Insgesamt zwölf Kampfrichter waren im Einsatz, wobei Tim Bardenhagen aus Bremen das Privileg hatte, das Finale zu leiten. Walter Kunberger, der in der Fechtabteilung die Fäden in der Hand hält, freute sich besonders, dass sich die Rückkehr zum traditionellen Termin im Februar positiv auf die Teilnehmerzahl (2018 nur 64) auswirkte.