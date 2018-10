Football Mammuts stellen die Weichen für neue Saison

Kuchen / Dieter Göckelmann

Die Saison-Bilanz des Football-Bezirksligisten Kuchen Mammuts fiel durchwachsen aus: Tabellenplatz vier mit vier Siegen und sechs Niederlagen und gegen Ende der Saison nur noch eine Rumpfmannschaft als Kader. Das, so betonen die Abteilungsverantwortlichen, kann nicht der Anspruch der Urzeit-Elefanten sein. Weshalb Leitung und Team nun in der Saisonvorbereitung mit Hochdruck an der Wende zum Besseren arbeiten. Was Hoffnung gibt: Die Mannschaft hat Potenzial, die Jugend verspricht weitere Leistungsträger für die Seniors, außerdem hat das Combine, das Schnuppertraining Ende September mit 50 Teilnehmern, gezeigt, dass es Football-Spieler im Filstal gibt.

Vor dem Start in die Vorbereitung trifft sich die Mannschaft alljährlich zu einem Team-Meeting, in dem die Weichen für die neue Saison gestellt werden beziehungsweise die grundsätzliche Frage beantwortet wird, ob es aus Spielersicht sinnvoll ist, überhaupt weiterzumachen. Das Ergebnis des jüngsten Meetings war ein klares „Go“ für die neue Runde. Einige Spieler übernehmen künftig als Spielertrainer zusätzlich Verantwortung und ergänzen den Coaching-Staff. Zudem war das Auftakttraining mit 40 Spielern sehr gut besucht.

In Person von Niko Knoblauch kam in der vergangenen Woche ein frischgebackener deutscher Meister der Schwäbisch Hall Uni­corns zu seinem ehemaligen Team, um seine Erfahrungen weiterzugeben und die Mannschaft bis ins kommende Jahr mitzucoachen. Dazu gesellen sich noch viele Gastcoaches, um jedes Training individuell zu gestalten.

Die Übereinkunft im Team-­Meeting: „Spaß und Lockerheit muss wieder zurück an den Espan.“ Was offenbar schon gelingt: Ohne Druck von Spiel zu Spiel befreit aufzuspielen, den Sport wieder zu leben, sei beim Training und in den Gesprächen zu spüren, heißt es von Vereinsseite.

Die Aufbruchstimmung bei den Mammuts schlägt sich auch im Slogan der Abteilung nieder: „Join the Herd – Schließ Dich der Herde an“. Dies zeige, dass sich die Rüsseltiere auf den Ausbau des Kaders für die Zukunft konzentrieren wollen. Ziel der Mammuts ist es nach deren Bekunden, dass „wieder eine Mannschaft heranwächst, die wie früher den Gegnern einen Schauer über den Rücken laufen lässt“. Ob das gelingt, werde die Zukunft zeigen. Die ersten Schritte auf dem Weg dorthin sind auf jeden Fall gemacht.