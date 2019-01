Erfolg Männer des HT Uhingen/Holzhausen meisterlich

Uhingen/Holzhausen / swp

Vor Jahresfrist holten sich die Männer 32 des Handballteams Uhingen/Holzhausen die Deutsche Meisterschaft. Als Titelverteidiger waren sie Ausrichter der aktuellen Meisterschaft und setzten sich wieder an die Spitze.

Im ersten Spiel traf man auf die Mannschaft aus Langensteinbach. Zur Halbzeit stand es 12:10 für das HT. In der zweiten Hälfte hatte man sich besser auf den gegnerischen Rückraum eingestellt, die Gastgeber gewannen mit 23:16. Das zweite Spiel stand gegen Knittlingen an. Mit 19:11 (9:5) ging es an das Team vom Haldenberg.

Durch die anderen Ergebnisse in der Gruppe war schon vor dem letzten Vorrundenspiel klar, dass sich das HT für das Finale qualifiziert hatte. So konnten gegen Spaichingen Stammkräfte geschont und allen Spielanteile gegeben werden. Trotzdem konnte man das Spiel ebenfalls souverän mit 16:10 gewinnen.

Im Finale kam es zur Wiederholung des Endspiels aus dem Vorjahr. Die HT-Jungsenioren mussten sich wieder mit der Mannschaft von Blau-Weiß Berlin auseinandersetzen. In der vollbesetzten Haldenberghalle starteten die Gastgeber hervorragend und konnten sich eine 4:1-Führung erarbeiten. Jedoch gaben die Berliner nie auf und kämpften sich mit einem Zwischenspurt wieder heran. Nach dem 4:3 wurden alle weiteren Tore bis zum Halbzeitpfiff in wechselnder Reihenfolge erzielt. In dieser Phase spielte ein Mann groß auf. Torwart Athanasios Dilmas machte einen auf Andi Wolff und sorgte mit zahlreichen Glanzparaden dafür, dass das Handballteam stets in Führung blieb. Beim Stand von 8:7 wurden mdie Seiten gewechselt. Mit einem 4:0-Lauf begann das HT die zweite Hälfte. Dies sollte der Knackpunkt des Spiels sein. Die Berliner kamen nicht mehr näher als auf zwei Tore heran. Dilmas knüpfte an die starke Leistung der ersten Halbzeit an. Beim Schlusspfiff stand es 17:15 und der Jubel auf Seiten des HT kannte keine Grenzen mehr. ml