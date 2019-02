Leichtathletik Mädels holen Kastanien aus dem Feuer

Gmünd / Uli Bopp

Bei den Regionalmeisterschaften des Leichtathletiknachwuchses U 14 in Schwäbisch Gmünd gab es die größten Erfolge für die LG Filstal bei den 13-jährigen Mädchen. Über 50m war Isabell Frank von der Turnerschaft Göppingen in 7,16 Sekunden Schnellste vor den LG Fistal-Sprinterinnen Lara Jurcic (7,26 Sekunden/Platz 2), Lara Kneifel (7,38/Platz 4) und Finja Willnich (7,62/Platz 6). Im Hochsprung überquerte Ricarda Hommel als Einzige gute 1,48 Meter, Willnich und Kneifel belegten mit jeweils 1,40 Metern die Plätze vier und fünf. Noch besser lief es für die beiden im Weitsprung. Willnich sprang als Zweite 4,89 Meter, Kneifel als Dritte 4,86 Meter weit. Hommel wurde mit 4,64 Metern Fünfte. Finja Willnich lief zudem auch noch im 50m-Hürdenlauf in 8,90 Sekunden auf Rang zwei. Im Kugelstoßen landete Ricarda Hommel mit 7,11 Metern auf Rang acht.

Bei den W 12 sprintete Naemi Maurer als Siebte in 8,12 Sekunden ins Ziel. Hochspringerin Finja Bischofberger überquerte 1,20 Meter und schaffte Rang sieben.

Bei den M 13 wurde Philipp Beil im Kugelstoßen Zweiter mit 7,93 Meter und belegte zwei Mal Rang fünf im Weitsprung (4,29 m) und im Hürdenlauf (10,06 Sekunden). Über 50 m lief er die sechstbeste Zeit (8,18 Sekunden).

Bei der M 12 verpasste Philipp Stehle im Weitsprung Silber nur um einen Zentimeter, als er bei 4,24 Metern landete. Mit der Kugel (5,31 Meter) sowie den Sprints über 50 Meter (8,22 Sekunden) und 50 Meter Hürden (11,53) wurde er jeweils Sechster; Rang acht gab es für seine Sprunghöhe von 1,12 Meter.