Region LPSV-Reiter überall vorn

Christiane Weber gewann mit ihren Haflingern Hayley und Willem in Marbach die Zweispänner-Dressurprüfung der Klasse A. Im Hindernisfahren blieb sie fehlerfrei und belegte Rang vier. In der Geländeprüfung wurde sie Fünfte. Nina-Alexandra Staudenmayer landete in Heidenheim mit Lorenzo in der Dressurpferdeprüfung Kl. M auf Platz vier. Annika Schmid wurde auf Acor in Blaubeuren in der Dressurprüfung Kl. M** Fünfte sowie in Heidenheim in der Dressurreiterprüfung Kl. M Fünfte und in der Dressurprüfung Kl. M* Siebte. Kathrin Schmid (alle LPSV Donzdorf Alb/Fils) belegte auf Darlington in der Dressurprüfung Kl. S Rang sieben und in Heidenheim auf Dorette in der Dressurprüfung Kl. M* Rang acht.