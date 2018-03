Leichtathletik LG Filstal stellt 13 Kaderathleten

Kreis Göppingen / Rolf Bayha

13 Athleten des Leichtathletikkreises werden in Kadern gefördert. Alle tragen das Trikot der LG Filstal (LGF). LGF-Trainer Roland Mäußnest präsentiert mit Stolz die Liste seiner Athleten, die in der neuen Saison in den verschiedenen Kadern aufgenommen wurden. „Faszinierend ist vor allem die Vielfältigkeit, in der wir vertreten sind“, freut sich der Abteilungsleiter des TGV Holzhausen.

Als einzige Athletin des Landkreises Göppingen wird die Böhmenkircher Kugelstoßerin Lena Urbaniak im Perspektivkader, dem zweithöchsten DLV-Kader nach dem Olympiakader, gefördert. Maßgebend für die Aufnahme der Olympia-Teilnehmerin 2016 und aktuellen Deutschen Hallen-Vizemeisterin war die Prognose, dass sie aufgrund ihrer Leistungen im laufenden Olympiazyklus in den Olympiakader aufsteigen wird.

Nicht überraschend war die Aufnahme der Zwillinge Felix und Oskar Neudeck im DLV-Nachwuchskader 2, dem 13 Sportler aus Baden-Württemberg angehören. Für die beiden Talente und Heimtrainer Roland Mäußnest stehen bereits die ersten Termine mit der U 18-Nationalmannschaft und dem Nachwuchs-Bundestrainer Lars Albert fest.

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Bundeskaderplätzen hat die Leichtathletik Baden-Württemberg einen L-Kader mit der Hauptzielgruppe U 23-Athleten eingerichtet, dem Stabhochspringer Jakob Köhler-Baumann, mit übersprungenen 5,10 Metern Hallen-Landesmeister des vergangenen Jahres, angehört.

In den D-Landeskader aufgenommen wurden Stabhochspringer Fabian Brummer, Dea Gashi im Bereich Kugelstoßen, Mandy Münkle im Mehrkampf, Lisa-Maria Oechsle im Lauf über 100 m Hürden sowie Mia Herrmann, Clairline Liebl und Mara Mauser in den Disziplinen Sprint und Sprung.

Die 13 Athleten des Leichtathletikkreises Göppingen, die in den Kadern gefördert werden, in der Übersicht: Lena Urbaniak, Perspektivkader, Kugelstoßen; Felix Neudeck, Nachwuchskader 2, Mehrkampf; Oskar Neudeck, Nachwuchskader 2, Mehrkampf; Fabian Brummer, D-Kader, ­Stabhochsprung; Dea Gashi, D-Kader, Kugelstoßen; Mia Herrmann, D-Kader, Sprint/Sprung; Clairline Liebl, D-Kader, Sprint/Sprung; Mara Mauser, D-Kader, Sprint/Sprung; Mandy Münkle, D-Kader, Mehrkampf; Lisa-Maria Oechsle, D-Kader, 100 m Hürden; Jakob Köhler-Baumann, L-Kader, ­Stabhochsprung; Carla Kussmaul, F-Kader, Mehrkampf; Amelie Frech, F-Kader, Mehrkampf. Rolf Bayha