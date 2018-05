Leichtathletik Lena Urbaniak auf Platz drei

Frankenberg / Pr.

Nachdem Lena Urbaniak beim Meeting in Bad Boll am 1. Mai mit 16,97 Meter in die Saison gestartet war, erzielte die Kugelstoßerin der LG Filstal bei der Werfergala in Frankenberg an der Eder (Hessen) 16,64 Meter. Damit wurde die 25-Jährige Dritte. Den Sieg trug Alina Kenzel vom VfL Waiblingen davon. Bereits beim Meeting in Bönnigheim hatte diese einen neuen persönlichen Rekord von 17,68 Meter erreicht und damit die Qualifikationsweite für die Europameisterschaften in Berlin (17,50) übertroffen. In Frankenberg gelang ihr der erste Stoß über 18 Meter, sie erzielte 18,06 Meter. Urbaniaks persönlicher Rekord steht bei 18,32 Meter. Zweite in Frankenberg wurde Sara Gambetta (Halle/17,23). Pr.