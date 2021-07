Wer sich an den bislang letzten Geiselstein-Lauf in Geislingen zurückerinnern will, muss tief im Gedächtnis graben und 16 Jahre zurückgehen. Damals, 2005, hießen die Sieger Georg Treffler (Aichach) und Andrea Calmbach (Schwäbisch Gmünd). Schwindendes Interesse ließen in der Folge diese Laufveranstaltung verschwinden, alleiniges Aushängeschild der TG Geislingen war fortan der Citylauf (seit 2002).

Allerdings hat die Corona-Pandemie in der ...