Der südliche Zipfel des Edeka-Staufers-Parkplatzes in der Boller Straße in Jebenhausen ist jeden Mittwoch um 17 Uhr Ausgangspunkt der Nordic-Walking-Sportler des örtlichen Turnvereins. An diesem Abend haben sich fünf Mitglieder eingefunden, um ihre Stöcke zum Einsatz zu bringen. Das sonnige und...