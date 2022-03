Die DJK Göppingen als Veranstalter der Winterlaufserie möchte beim dritten Durchgang in Anbetracht des Krieges in der Ukraine ein Zeichen setzen und den Finallauf als Friedenslauf durchführen. „Jede Startgebühr, die am Samstag vor Ort bezahlt wird, werden wir spenden“, gibt Organisator Andre...