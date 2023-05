Die Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben: Der Geislinger Sparkassenlauf (vormals Citylauf) geht am Freitag, 12. Mai, in seine 20. Auflage. Die Anmeldezahlen bewegen sich bereits wieder in Richtung der 1000er-Marke: Bis gestern hatten sich 500 Lauferinnen und Läufer quer durch alle Kategorien in d...