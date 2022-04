Das Werfer-Meeting am Mai-Feiertag in Bad Boll ist Vergangenheit und findet zukünftig im Sportpark Lindach in Rechberghausen statt. Ausrichter sind die Schurwald-Leichtathleten.

An der Kugelstoß- und Diskus­anlage im Schul- und Sportzentrum in Bad Boll wird es zukünftig ruhiger, denn der beliebt...