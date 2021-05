Marcel Fehr hat einen großen Traum: Der 28-jährige Leichtathlet von der LG Filstal möchte bei den Olympischen Spielen in Tokio über 5000 Meter an den Start gehen. Dafür trainiert er jeden Tag. Allerdings ist der Weg in die japanische Hauptstadt steinig. Die direkte Qualifikation über die gefor...