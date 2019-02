Handball Lauterstein baut auf starke Abwehr

Lauterstein / ed

Die SG Hegensberg-Liebersbronn, am morgigen Samstag um 20.15 Uhr Gastgeber von Handball-Württembergligist SG Lauterstein, hatte ihre erste Saison in der Liga auf Platz neun beendet. In den vergangenen Wochen fuhr das Team aus Esslingen Ergebnisse ein, die für die SGL ein Warnschuss sein müssten. Spitzenreiter Schwäbisch Gmünd gewann dort nur mit Mühe mit 32:31. Gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf siegten die Handballer vom Berg mit 27:24. Etwas getrübt wird diese Bilanz von der 27:33-Niederlage letzten Samstag im Heimspiel gegen Ostfildern.

Vor der morgigen Partie gegen Lauterstein liegt He-Li zwei Plätze und beruhigende fünf Punkte vor den Abstiegsrängen, die Hohenems und Herbrechtingen/Bolheim einnehmen. Das Team ist demnach auf einem guten Weg, sein Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen.

Das Hinspiel in der Kreuzberghalle hat die SGL mit 31:26 gewonnen. Die Abwehr der Gelb-Blauen machte den Gästeangreifern das Tore schießen schwer, was für den Heimerfolg ausschlaggebend war. Eine starke Defensivleistung müssen die Lautersteiner erneut zeigen, wenn sie eine Chance auf den sechsten Sieg in Folge haben wollen. Ihnen muss darüber hinaus bewusst sein, dass im Oktober bei der SG He-Li einige wichtige Spieler fehlten, die morgen auflaufen werden.

„Es ist unser erster Auftritt in der Sporthalle Römerstraße, und nach allem, was man so hört, ist die Atmosphäre dort gigantisch. Als Gästemannschaft tut man sich da besonders schwer, doch entscheidend ist, dass wir einen klaren Kopf behalten und uns von der Heimmannschaft nicht den Schneid abkaufen lassen,“ sagt SGL-Trainer Timo Funk. ed