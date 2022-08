Der Parkplatz beim Forsthaus am Rande des Ebersbacher Stadtteiles Büchenbronn füllt sich nach und nach. Es ist Dienstagabend, 18.45 Uhr: Treffpunkt des Ebersbacher Lauftreffs. An diesem Tag haben sich 18 Gleichgesinnte, die ihre Zugehörigkeit an ihren in der Abendsonne leuchtenden weiß-orangerot...