Göppingen Larissa Hahn holt den Titel

Göppingen / ih

Im Göppinger Golfpark wurde die Stadtmeisterschaft, der Preis der Stadt Göppingen, ausgespielt. Am Ende konnten Stauferpark-Geschäftsführer Martin Maier, Clubpräsident Ingo Hagen sowie Spielführer Gerd Müller die an diesem Tag konstantesten Spieler ehren. Bruttosieger bei den Herren wurde Daniel Renz, bei den Damen Larissa Hahn (beide GC Göppingen), die sich damit als Stadtmeister 2018 feiern lassen durften. Die Netto-A-Wertung entschied Angelina Held mit 41 Punkten vor Daniel Renz (41) für sich. In der Netto-B-Wertung setzte sich Tim Halbritter (44) vor Michele Giannini (42/beide GC Göppingen) durch. 13 Spielerinnen und Spieler konnten an diesem Tag eine Handicap-Verbesserung bejubeln. Der Preis der Stadt Göppingen wird auch 2019 im Golfpark ausgetragen. ih