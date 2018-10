Handball KuGi steht vor Kellerduell in Ravensburg

KuGi steht vor Kellerduell in Ravensburg

Steven Franzisi

Die Landesliga-Handballer der SG Kuchen-Gingen stehen heute, Samstag, 18 Uhr, vor einer brisanten Partie. Die Mannschaft von Trainer Ralf Riethmüller ist zu Gast beim Tabellenletzten, den Ravensburg Rams.

Vor der Partie steht die SG Kuchen-Gingen mit 2:10 Punkten auf Tabellenrang 12, Ravensburg mit 0:10 Punkten auf Rang 14. Die ersten fünf Partien der Oberschwaben gingen allesamt verloren, zuletzt unterlag die Mannschaft von Trainer Levente Farkas Tabellenführer Altenstadt mit 30:19. Seit dem Abgang von Schlüsselspieler Simon Schmiedel zur HSG Langenau/Elchingen tut sich die Mannschaft im Angriff wie in der Abwehr schwer. Im Schnitt stehen bisher 25 geworfenen Toren 35 Gegentreffer gegenüber.

Trotzdem stellt sich der Gastgeber bislang für die SG als unangenehmer Gegner dar. In der vergangenen Saison holte Ravensburg 3:1 Punkte aus den beiden Duellen. Damit dies in der aktuellen Spielzeit anders aussieht, muss sich KuGi im Vergleich zur Vorwoche (24 : 25 gegen die TSG Söflingen II) cleverer präsentieren. Insbesondere in den entscheidenden Minuten müssen die Riethmüller-Schützlinge mit dem Kopf bei der Sache sein und die Vorgaben diszipliniert umsetzen.

Moritz Lächler wird für die Partie krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Längerfristig wird zudem Marvin Freichel ausfallen, dessen Knieverletzung sich als erneuter Kreuzbandriss herausgestellt hat. Die Personalmisere will also nicht abreißen. Umso mehr muss die übrige Mannschaft als Einheit agieren, um die Punkte mit an die Fils zu nehmen.