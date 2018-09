Württembergliga Kühler Kopf ist am Samstag gefragt

Heiningen / mg

Beim Vorjahresdritten SKV Unterensingen treten die Handballer des TSV Heiningen heute Abend an. Dort hängen die Trauben hoch, vor allem kommt der SKV mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch aufs Feld, wurde doch das erste Saisonspiel völlig unnötig mit 31:33 verloren.

In den letzten Jahren waren die Duelle beider Mannschaften immer hitzig und voller Emotionen und das Endergebnis war meist ein Unentschieden oder ein knapper Sieg einer der beiden Mannschaften. So stellt man sich im Heininger Lager wieder auf ein Spiel ein, in dem man kühlen Kopf bewahren muss. Nach dem deutlichen Sieg gegen Gerhausen ist die Stimmung in der Mannschaft bestens.

Bis auf ein paar kleinere Blessuren konnte unter der Woche ordentlich trainiert werden, verzichten müssen die Heininger noch ein Spiel auf Robin Zöller, der ab dem vierten Spieltag wieder spielberechtigt ist. Kapitän Julian de Boer ist sich sicher: „Wenn wir die erste und zweite Welle von Unterensingen so oft wie möglich verhindern können, haben wir eine Chance zu gewinnen.“ Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Bettwiesenhalle, Schulstr. 43, Unterensingen. mg