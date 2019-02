Volleyball-Landesliga Konzentrierte Leistung

Eislingen / sws

Bereits eine Woche nach dem hart erkämpften Heimerfolg gegen den TSV Eningen II traten die Landesliga-Volleyballer der TSG Eislingen zum Rückspiel bei den Achalmstädtern an. Coach Thomas Siebel musste auf drei Akteure verzichten und so bekam Jugendspieler Timo Wolff aus der zweiten Mannschaft die Gelegenheit, sich über zwei Sätze in der Landesliga zu beweisen.

In den ersten beiden Durchgängen reichte Eislingen eine konzentrierte Leistung, um die Gastgeber sicher auf Distanz zu halten. (25:18, 25:15). Kurzzeitig drohte im dritten Satz der TSG sogar das Spiel zu entgleiten, da Eningen seine Aufschlagtaktik änderte, doch die TSG holte wieder auf und gewann 25:23. sws

TSG Eislingen: Eichert, Fleischer, Huck, Illi, Jurow, Schneider, Schuppler, Siebel, Wilhelm, Wolff.