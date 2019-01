Handball Knieverletzung trübt das Handballfest

Gingen / Steven Franzisi

Das viertägige Albert-Bader-Gedächtnisturnier der SG Kuchen-Gingen erwies sich auch in seiner 28. Auflage für Handballerinnen und Handballer aller Alters- und Leistungsklassen als willkommener Härtetest für die anstehende Rückrunde. Mit 42 teilnehmenden Mannschaften im Jugendbereich und elf Teams im Aktivenbereich werten die SG-Verantwortlichen die Ausgabe 2019 als vollen Erfolg. Im Rahmen der H3K-Party zum Turnierabschluss kamen dann auch die Hobbyhandballer beim traditionellen Jedermann-Siebenmeterturnier voll auf ihre Kosten.

Am ersten Turniertag spielten die männliche D-Jugend und die weibliche B-Jugend ihre Besten aus. Den Klassensieg in der männlichen D-Jugend errang die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch vor der HSG Winterbach-Weiler. Dritter wurden die Gastgeber der SG Kuchen-Gingen. In der weiblichen B-Jugend setzte sich der TV Altenstadt in einem spannenden Finale gegen den TSV Heiningen 11:10 durch. Rang drei belegte die SG Hofen-Hüttlingen, die sich im kleinen Finale 18:7 gegen die SG Kuchen-Gingen durchsetzte.

Am zweiten Turniertag krönte sich Frisch Auf Göppingen zum Sieger der männlichen E-Jugend. Die beste Mannschaft des Turniers gewann das Finale gegen die SG Kuchen-Gingen 8:1, Dritter wurde der HV Laupheim durch einen knappen Sieg gegen die HSG Wangen-Börtlingen.

Am Nachmittag standen die Spiele der weiblichen D-Jugend und der männlichen B-Jugend auf dem Programm. Bei den Mädchen setzte sich der TV Altenstadt vor Frisch Auf Göppingen und der TSG Eislingen durch, bei den Jungs der B-Jugend triumphierte ebenfalls der TV Altenstadt vor der SG LTB und der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf.

Am Freitag spielten die C- und A-Jugenden ihre Turniersieger aus. In der weiblichen C-Jugend setzte sich die SG Schorndorf vor der SG KuGi und der HSG WiWiDo durch, in der männlichen C-Jugend distanzierte der TV Altenstadt im Finale die Bezirksauswahl II mit 14:8. Dritter wurde die erste Garnitur der Bezirksauswahl 1, die sich im kleinen Finale gegen die SG KuGi durchsetzte. Anschließend holte sich der TV Altenstadt bereits den dritten Jugendtitel in der Hohensteinhalle. Die weibliche A-Jugend triumphierte im Finale gegen Frisch Auf Göppingen, Dritter wurde die JSG Bargau-Bettringen.

SG Lauterstein dominiert

Zum Turnier der aktiven Mannschaften traten fünf Frauenteams an, wobei die HSG Langenau-Elchingen sich knapp gegen den TSV Heiningen durchsetzte und den Sieg errang. Dritter wurde die HSG WiWiDo. Im allgemeinen Männerturnier blieben wegen kurzfristiger Absagen nur noch zwei Mannschaften übrig, die TSG Söflingen setzte sich nach Hin- und Rückspiel gegen den VfL Kirchheim durch.

Das Einladungsturnier der Männer dominierte Württembergligist SG Lauterstein, der mit drei Siegen aus drei Spielen ungefährdet den Pokal holte. Auf Platz zwei folgte Landesliga-Tabellenführer TV Altenstadt vor Bezirksligist TV Treffelhausen. Die Gastgeber der SG Kuchen-Gingen mussten sich mit dem enttäuschenden vierten Platz begnügen und zudem den Verlust von Rückraumspieler Felix Däumling (Knieverletzung) verkraften.

Im abschließenden Jedermann-Siebenmeterturnier stand der Spaß im Vordergrund. Im Finale setzten sich die „Öschlebomber“ gegen den „FC Bozi“ durch und errangen erstmals die begehrte Trophäe. Erneut tanzten und feierten viele Handballer und Zuschauer anschließend ausgelassen.