Schwimmen Klaus Osterroht in Rekordstaffel

Klaus Osterroht in Rekordstaffel

Kreis Göppingen / mh

In Villingen fanden die Baden-Württembergischen Mastersmeisterschaften im Schwimmen statt. Das Team des SV Göppingen 04 bestand diesmal nur aus zwei Teilnehmenden. Diese fanden gute Bedingungen durch den ausrichtenden Verein SC Villingen vor. So war beispielsweise ein elektronisches Zeitnahmesystem im Einsatz.

Ruth Seber durfte viermal auf das Siegertreppchen. Sie holte sich in der AK 70 den Titel über 200 Meter Freistil in einer Zeit von 4:17,89 Minuten. Zweite wurde sie jeweils über 100 m Brust (2:18,58), 200 m Brust (5:05,98) und 100 m Freistil (2:00,35).

Markus Häberle wurde in der AK 35 dreimal Erster über 100 m Schmetterling (1:07,08), 50 m Schmetterling (0:28,10) und 100 Meter Brust (01:14,36).

Klaus Osterroht (AK 75), der momentan für den Schwimmverein Schwäbisch Gmünd startet und über Jahre das Aushängeschild des SV 04 war, konnte sich über seine Paradestrecke 100 m Brust den Titel in einer Zeit von 1:34,69 Minuten holen. Zudem schwamm er mit der Gmünder Staffel über 4x50 Lagen einen neuen deutschen Rekord in einer Zeit von 2:28,21 Minuten, wobei er die 50 m Brust in sehr guten 41,86 Sekunden absolvierte.

Karin Hoffmann (AK 60) startete fünfmal für die TSG Eislingen. Sie wurde Erste über 100 m Schmetterling (1:38,74), 50 m Freistil (0:36,89) und 100 m Freistil in 1:24,13. Zwei zweite Plätze erreichte sie über 200 m Freistil (3:07,57) und 50 m Schmetterling in 43,99 Sekunden. mh