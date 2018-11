Handball Klare Sache für den TV Reichenbach

Reichenbach/Fils / td

Die Frauen des TV Reichenbach starteten beim Schlusslicht konzentriert und mit einer aktiven Deckung in die Begegnung. Dementsprechend führte der TVR in der 6. Minute bereits mit 4:0. Diese Führung bauten die Gäste über 8:2 auf 10:3 in der 14. Minute aus. Danach griff der Trainer Zizishausens zur ersten Auszeit. Weiterhin gelang es dem TV Reichenbach gut, die Gastgeber ins Positionsspiel zu zwingen und man ließ keinen Gegenstoß zu. Einzelne Schwierigkeiten in der Absprache der Reichenbacher Deckung ließen den TSV Zizishausen zu Toren kommen, dank schnellem Spiel nach vorne und sicher verwandelten Siebenmetern führte Reichenbach zur Pause trotzdem mit 19:11.

Auch in der zweiten Halbzeit gab es für Zizishausen nicht viel zu holen. Der TV Reichenbach verteidigte solide und spielte konsequent schnell nach vorne. Bis zum 17:25 in der 41. Minute konnten die Gastgeber den Abstand noch halten, danach erhöhte der TVR bis in der 46. Minute auf 17:30. Bis zum Abpfiff erspielte sich der TV Reichenbach einen deutlichen 36:21-Derbysieg. Dabei trugen sich alle eingesetzten Reichenbacher Spielerinnen in die Torschützenliste ein und betonen damit die Stärke des gesamten Kaders. td

TV Reichenbach: Strohmeier, Wolf; Annalena Fischer, Genc (5), Weiß (3), Katharina Seiter (4), Christin Fischer (2/1), Kienzlen (10/5), Ann-Kristin Seiter (4), Hammann (1), Seidel (3), Leonhardt (2), Stockburger (1), Teichmann (1).