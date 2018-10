Ebersbach/Weiler Kein Satz für den SC Weiler

Ebersbach/Weiler / md

In der Volleyball-Landesliga verloren die Damen des SC Weiler bei der TSG Reutlingen mit 0:3 Sätzen. Im ersten Satz konnte der SCW noch gut mithalten, zwischenzeitlich durch druckvolle Aufschläge und eine gut stehende Abwehr sogar die Führung übernehmen. Man kämpfte bis zum Schluss und musste sich dennoch mit 24:26 Punkten geschlagen geben. Auch in Satz zwei und drei blieb der SCW lange Zeit in Reichweite, musste aber dann in beiden Sätzen abreißen lassen. Damit gingen auch diese beiden Sätze mit 25:15 und 25:20 verdient an die TSG Reutlingen. md

SC Weiler: Boockmann, Dürr, Feifel, Immel, Kammerer, Melichercik, Seifert, Stieper.