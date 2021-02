Die Welle an Saisonabbrüchen rollt weiter. Mit Blick auf den verlängerten Lockdown und der auch in der Folge unsicheren Lage, wann überhaupt eine Rückkehr in die gesperrten Sportstätten möglich ist, hat nun auch der Württembergische Kegler- und Bowling-Verband (WKBV) die Reißleine gezogen....