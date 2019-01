Sportgala Karten für Sport-Ehrung

Göppingen / swp

Traditionell werden Anfang des Jahres im Kreis Göppingen die Sportler des Jahres geehrt, die die Leser von NWZ und Geislinger Zeitung ab Samstag wählen können. Geehrt werden die Sieger in den Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft bei der Sparkassen-Sportgala am Samstag, 16. März, in der Göppinger Stadthalle. Die Auszeichnung der Besten ist eingebettet in ein buntes Programm mit den Dance and Gymnastics des TSV Lorch und den Kunstradfahrerinnen des RKV Denkendorf. Für musikalische Unterhaltung sorgt „Ms. Spectra and the Gentlemen“. Beginn ist um 20 Uhr. Vorverkaufsstellen sind in Göppingen die NWZ, Rosenstraße 24, Tel. (07161) 204-120 und der i-Punkt im Rathaus.