Im nordrhein-westfälischen Kempen tra­fen sich die Mas­ter­class-Ath­le­ten im Ka­ra­te zur Deut­schen Meis­ter­schaft. In der Ka­te­gorie Ka­ta über 45 Jah­re gin­gen vom ASV Eis­lin­gen Chan­dra­si­ri He­wa und Mar­co Ei­se­le an den Start. Bei­de waren in den vergangene...