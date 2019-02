Handball Kantersieg in Zweibrücken

Kantersieg in Zweibrücken

Göppingen / cs

Die U 19 von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat das wichtige Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn SV Zweibrücken souverän mit 33:23 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Gerd Römer zeigte dabei über die gesamte Spielzeit eine gute Leistung und siegte am Ende auch in der Höhe verdient. Bereits der Start verlief vielversprechend, die Grün-Weißen konnten schnell mit 3:0 in Führung gehen und erhöhten bis zur Pause auf 20:12.

Auch im zweiten Abschnitt blieben die Grün-Weißen konzentriert und behaupteten die Führung. Durch den Sieg ist Frisch Auf jetzt Tabellendritter. cs

Frisch Auf: Riegel, Nigro, Leichs (6), Rube (2), Gerasia (1), Eilers (5), Mattes, Fröhlich (4), Mühlhäuser (8/1), Klein (3), Dudium (3), Knezevic (1), Heim.