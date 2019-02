Handball Kaja Ehrhards Verletzung dämpft Jubel

Geislingen / Jochen Schreitmüller

Die Geislingerinnen festigten ihren zweiten Tabellenplatz, der die Chance bietet, ohne Umweg über den Bezirk direkt in die nächstjährige Oberliga-Qualifikation zu starten. Bei noch ausstehenden zwei Spielen und vier Punkten Vorsprung benötigt die TG nur noch einen Zähler.

Die Gäste, die Geislingen im Hinspiel regelrecht vorgeführt hatten, zeigten mit ihrer offensiven, robusten Deckungsformation, dass sie auch in der Michelberghalle punkten wollten. Der TG-Rückraum mit Kaja Ehrhardt, Julia Rienhardt und Marie Zachariadis nutzte die dadurch offenen Räume geschickt zum Durchbruch in die Nahtstellen oder legte den Ball zu Anna-Sophie Schurr und Mirja Simon weiter. Aber die ansonsten so stabile Deckung hatte viel Mühe, nach 15 Minuten stand es folgerichtig 10:10. Danach folgte ein großer Schreckmoment, Kaja Ehrhardt verletzte sich nach einem Foul schwer und fällt mindestens vier Wochen aus. Eine enge Deckung gegen die Spielmacherin der Gäste half der TG enorm. Die erneut beste Torschützin Mirja Simon zirkelte jeden Ball in die Maschen und mit einem beruhigenden 14:11 ging es in die Kabinen.

Nach dem Wechsel lief Torhüterin Linh Vu zur Hochform auf, die TG zog auf 19:13 davon (35.) und das Spiel schien entschieden. Eine doppelte enge Deckung gegen Marie Zachariadis und Kim Bauder brachte die TG nochmal ins Trudeln. Neckartenzlingen verkürzte auf 19:16, aber mit viel Geschick und enormem Kampfgeist feierten die Geislingerinnen am Ende einen verdienten Heimsieg.

TG Geislingen: Vu; Rienhardt (5), Schurr, Blessing (2), Bauder (3), Simon (10), König (1), Ehrhardt (1), Zachariadis (2/1).