Maitis Kaiserberg-Jugend besiegt die Frauen

Maitis / SWP

Beim Turnier in Maitis wurde zuerst in der Jugend- und Frauenklasse

gezogen, danach in der 680 kg-

und 720 kg-Klasse der Männer.

Die Kaiserberg-Jugend wurde nach der Vorrunde Vierter, die Frauenmannschaft Zweiter. Die Halbfinals hießen somit TZC Kaiserberg Jugend gegen TZC Eiche Affalterried und TZC Kaiserberg Frauen gegen TZF Pfahlbronn Frauen. Die einheimischen Mannschaften konnten sich in den Halbfinals durchsetzen und so kam es zum ersten Mal zu einem reinen TZC Kaiserberg-Finale, in dem sich die Jugend durchsetzen konnte.

In der 680 kg-Klasse wurde die Mannschaft des TZC Kaiserberg nach der Vorrunde Dritter. Danach verlor sie das Halbfinale gegen TZC Eiche Affalterried, konnte sich dann aber im Zug um Platz drei gegen Allgäu Power Zell durchsetzen. In der 720 kg-Klasse belegten die Gastgeber nach der Vorrunde den ersten Platz. Sie konnten auch das Halbfinale gewinnen, mussten sich dann aber nach hartem Kampf im Finale den Tauziehfreunden aus Pfahlbronn geschlagen geben. Am Sonntag geht es gleich weiter, bei der Deutschen Meisterschaft in der 600 kg-Klasse in Dietenbach.