Kegeln Jungspunden fehlt die Cleverness

Niederstotzingen / js

Die Geislinger gingen arg ersatzgeschwächt ins Spiel, die wichtigsten Leistungsträger Koller (verletzt) und Reiter (krank) fielen aus. Im Startpaar blieb das Pech den Geislingern treu. Neuzugang Phillip Scheel, der 531 Kegel erspielte, kämpfte mit seinem Gegner Genctürk (533) das gesamte Spiel über auf Augenhöhe und führte die meiste Zeit. Erst mit den letzten zwei Würfen entschied sich das Duell zugunsten des Niederstotzingers, der cleverer oder glücklicher agierte. Gerd Sperle spulte parallel ein sehr konstantes Spiel ab und zeigte mit 575 Kegeln eine gute Leistung. Seinen Gegner Mauterer (551) hatte er damit weitgehend im Griff und sicherte dem KV den ersten Mannschaftspunkt.

22 Kegel Vorsprung nach dem Startpaar deuteten bereits jetzt auf ein nervenaufreibendes Spiel hin, das sich genauso entwickelte. Im Mittelpaar gaben Oliver Vogelbacher und Jan Schimmel wegen hervorragender Ergebnisse ihrer Gegner das Spiel aus der Hand. Vogelbacher, der gut startete, musste Heiske (593) im Laufe der 120 Würfe davonziehen lassen. Mit 556 Kegeln hatte er an diesem Tag bei einem solch starken Gegner nichts auszurichten. Schimmel, der mit sehr guten 595 Kegeln das beste Geislinger Ergebnis erzielte, hielt lange mit dem Tagesbesten Lorenz (617) mit, verlor aber während einer kurzen Schwächephase zu viele Kegel. Die waren selbst mit einem starken Endspurt nicht mehr aufzuholen.

Der Rückstand war mit 37 Kegeln noch überschaubar, für Robin Winkler und David Kern war noch alles möglich. Es sah zu Mitte des Schlussdurchgangs auch so aus, als ob die beiden Schlussspieler das Ruder noch herumreißen könnten. Sowohl Kern als auch Winkler kegelten sich in Führung und erzeugten einen wahren Krimi. Winkler hielt mit guten 567 Kegeln die Hoffnung lange am Leben und besiegte Bee (545) am Ende souverän. Kern kam nicht von Müller weg und verlor 548:556.

Hängende Köpfe waren nach der dritten unnötigen und knappen Niederlage hintereinander das Erkennungszeichen der jungen Geislinger Mannschaft, für die mit etwas mehr Cleverness dieses Jahr sehr viel möglich gewesen wäre.