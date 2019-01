Hallenfußball Jebenhausen gehört zu den Favoriten

Kreis Göppingen / Heinz Thumm

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und schon wird bei den Fußballfrauen der erste Titel vergeben. In der Eisenlohrhalle in Nürtingen wird die Hallen-Bezirksmeisterschaft 2018/19 ausgetragen, wobei sich einige Mannschaften Hoffnungen auf den Titel machen.

Dabei muss man den Frauen des TV Jebenhausen als amtierender württembergischer Hallenmeister ebenso wie den Frauen des Ausrichters FV 09 Nürtingen als aktueller Hallenbezirksmeister eine leichte Favoritenrolle zuschreiben. Außer dem Titel werden auch die Startplätze zu den Württembergischen Hallenmeisterschaften vergeben, wo der Bezirk Neckar/Fils vier Teilnehmer stellen kann. Dies verspricht zusätzliche Spannung.

Gespielt wird am Sonntag in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften. Dabei sind in der Gruppe 1 mit TV Jebenhausen, FV Nürtingen und TB Neckarhausen gleich drei Mannschaften vertreten, die sich schon mit dem Titel des württembergischen Hallenmeisters schmücken konnten. Tatsache ist damit aber auch, dass mindestens eines der drei Teams auf der Strecke bleibt. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch die Damen des SV Göppingen, des TB Ruit II sowie der zweiten Mannschaft der SG Wendlingen/Ötlingen.

Gruppenspiele ab 10.30 Uhr

Auch in der Gruppe 2 gibt es mindestens vier Mannschaften, die um die beiden vorderen Plätze mitspielen wollen. Vorneweg Landesligist TSV Wendlingen, vor der TSG Salach, die in der Vorrunde eine sehr gute Leistung zeigte. Doch auch die Mannschaften des TB Ruit und des TSV Deizisau möchten bei der Titelvergabe mitreden. Ergänzt wird das Starterfeld durch die Damen des TV Eybach und die blutjunge Mannschaft des FC Esslingen, die als Neuling auf Anhieb die Bezirksendrunde erreicht hat.

Für Spannung ist also am Sonntag in Nürtingen gesorgt. Man darf gespannt sein, ob sich die Favoriten am Ende tatsächlich durchsetzen können. Voraussichtlich wird man am Sonntag hervorragenden Frauenfußball in der Eisenlohrhalle zu sehen bekommen, und sowohl Ausrichter FV 09 Nürtingen als auch die Spielerinnen aller Vereine hoffen auf ein gut besuchtes Haus.

Die Gruppenspiele beginnen um 10.30 Uhr. Ab etwa 16.45 Uhr finden die K.o-Spiele statt, wobei das Endspiel gegen 17.45 Uhr ausgetragen wird. Heinz Thumm

Gruppe 1: SV Göppingen, FV 09 Nürtingen, SG Wendlingen/Ötlingen II, TB Neckarhausen, TB Ruit II, TV Jebenhausen.

Gruppe 2: FC Esslingen, TB Ruit, TSG Salach, TSV Deizisau, TSV Wendlingen, TV Eybach.