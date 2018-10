Reiten Isländer-Turnier hat sich einen Namen gemacht

Reichenbach u. R / Manfred Deffner

Trotz des recht kalten Wetters fanden sich zahlreiche Zuschauer zum neunten Renntag auf dem Schurrenhof ein. Das Team um Michael und Sybille Lipp war überrascht von der starken Besucherfrequenz und den 78 Teilnehmern, ein neuer Rekord. In der Isländer-Szene hat sich die Veranstaltung inzwischen einen Namen gemacht.

Los ging es mit dem Speedpass bei Nacht unter Flutlicht. Die Siegerin aus der Schweiz, Marianne Tschappau, gewann souverän mit ihrem Pferd Runa. Zum Trail, einer Geschicklichkeitsprüfung, hatten sich 26 Teilnehmer im Vorfeld angemeldet. Hier sind vor allem junge Reiter am Start, gilt es doch Schlangenlinien zu reiten, eine locker liegende Plane zu überqueren, was nicht einfach ist für ein Pferd, sowie Bälle vom Sattel aus in einen Korb zu werfen. Sieger wurde Michaela Greiner mit ihrem Pferd Hafeti v. Wiesenhof. Es folgten Schrittrennen, Speedpass, Trab- und Töltrennen sowie das Fahnenrennen und dann das „Kamelrennen“, eine Mannschaftsaufgabe. Sieger waren die „Alpenländer“, ein Team aus der Schweiz, das hochkarätig besetzt war. Jean Paul Balz trat an, er ist der Sportchef der FEIF und internationaler Richter, zusammen mit Caro Klein und Verena Kolleck. Balz holte auch den zweiten Platz beim Töltrennen.

Den Abschluss des Renntages bildeten die schnellsten Rennen, Galopp und Pass, mit Start aus der Startbox. Das Galopprennen gewann Sigrid Dietrich mit ihrer Hjalla. Beim Passrennen holte sich wiederum Marianne Tschappau aus der Schweiz mit Runa den Sieg vor Tommi Haag vom Schloss Neubronn mit seiner schnellen Rila. Insgesamt ein toller Tag, vor allem dieses Mal mit vielen jungen Reitern, die hier ihre Möglichkeiten mit ihren Pferden in den verschiedenen Gangarten ausprobieren. Es rücken viele talentierte junge Reiterinnen und Reiter nach, die in einigen Jahren ganz sicher Höchstleistungen zeigen werden. Manfred Deffner