Vier Mal hat Tim Kneule, Kapitän von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen, den Europapokal gewonnen. Am Pfingst-Wochenende soll beim Final Four der European League in Flensburg der fünfte hinzukommen. Doch das wird nicht leicht. Es wäre ein Erfolg, mit dem in einer verkorksten Saison keine...