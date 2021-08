Am 29. August 1896 wurde in einem Göppinger Gasthaus der Turn-Club „Frisch Auf“ gegründet, an diesem Sonntag ist dies genau 125 Jahre her. Seit 17 Jahren steht Thomas Lander als Präsident an der Spitze des durch die großen Handball-Erfolge berühmtesten Sportvereins im Landkreis Göppingen. ...