Württembergliga In Gmünd kommt die HSG unter die Räder

Donzdorf / Dennis Helmer

Die Handballer der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf waren in Hälfte eins quasi nicht auf der Platte. Rabenschwarze 30 Minuten besiegelten die Derbyniederlage beim TSB Schwäbisch Gmünd bereits nach 30 Minuten. Vor einer stattlichen Kulisse von gut 900 Zuschauern kann die HSG die Vorgaben der Trainer Rascher und Bühler nicht umsetzen und verliert verdient mit 28:34.

Die ersten 40 Minuten sind schnell erklärt. Fehlende Durchschlagskraft im Angriff, zu viele Halbchancen gegen den besten Torhüter der Liga und eine Abwehr, die ihren eigenen Torhüter zeitweise gänzlich im Stich lässt. Dass so beim Oberligaabsteiger TSB Gmünd nichts zu holen ist, sollte bekannt sein, dennoch machte die HSG Wi/Wi/Do genau diese Fehler und das, obwohl man sich genau das Gegenteil vorgenommen hatte. So kam es, dass sich der TSB über ein 6:1 nach neun Spielminuten und einem kurzzeitigen Aufbäumen der HSG, die bis zum 7:5 wieder auf Tuchfühlung war, kontinuierlich absetzte und das Spiel bei einem Halbzeitstand von 20:11 im Prinzip entschieden war.

Auch die zweite Hälfte begann, wie die erste endete und alles sah nach einem Debakel für die HSG aus. Schwäbisch Gmünd gab weiter den Ton an und führte nach 38 Minuten erstmals mit zehn Toren. Diesen Vorsprung hielt die Mannschaft um Aaron Fröhlich bis zur 43. Spielminute, ehe Wi/Wi/Do sich endlich in die Partie biss und etwas besser ins Spiel kam. Der inzwischen für den an diesem Abend glücklosen Krieg eingewechselte Paul Bürgermeister im Tor hielt einige Bälle und auch die Abwehr der HSG bekam immer mehr Zugriff. Die Mannschaft um Kapitän Heilig zeigte Moral, nutzte die Nachlässigkeiten der Heimmannschaft aus und pirschte sich Stück für Stück an den Gegner heran. So betrug der Rückstand nach 55 Spielminuten plötzlich nur noch vier Tore und als dann auch noch Fröhlich eine Zeitstrafe bekam, machte es der Gastgeber tatsächlich nochmals spannend. Doch die individuelle Klasse der verbleibenden Gmünder Rückraumspieler Sos und Petersen sowie Zeitstrafen gegen Schmid und Schnepf auf Seiten der HSG bremsten die Aufholjagd von Wi/Wi/Do und ließen den TSB beim 34:28 als verdienten Sieger vom Platz gehen. Dennis Helmer

HSG Wi/Wi/Do: Krieg, Bürgermeister; Corces (2), Baur, Ambrosch (1), Hommel (2), Pfeil­meier (2), Heilig, Schmid (1), ­Schneider (5), Thrun (4/3), Schnepf (11).