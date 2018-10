Fußball In der Landesliga alle auf Reisen

In der Landesliga alle auf Reisen

Pr.

Den Auftakt des elften Landes­liga-Spieltages bildet heute Abend das Spiel zwischen der TSV Oberensingen und dem SV Ebersbach. Die Gastgeber haben die beste Heimbilanz der Liga, vier Siege und ein Unentschieden bei 19:4 Toren. Der Tabellenfünfte (19 Punkte) schwächelt hin und wieder auswärts, so gab es in Sontheim eine 1:5-Niederlage. Nachdem es in diesem Monat noch keinen Sieg gab, ist der SV Ebersbach auf Rang sechs (17) abgerutscht und geht eher als Außenseiter ins heutige Treffen.

Das gilt auch für den TSV Bad Boll, der aber am Sonntag in Weil­imdorf dennoch alles geben wird, um seine Bilanz von vier Punkten in zehn Spielen zu verbessern und dabei den ersten Auswärtspunkt zu holen. Der Tabellenneunte TSV Weilimdorf (15 Punkte) ist zu Hause unbesiegt, gewann aber von fünf Heimspielen nur zwei.

Der SC Geislingen (22 Punkte) musste durch seine Heimniederlage gegen Buch die Tabellenführung an die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (24) abgeben, kann sich den ersten Platz aber mit einem Sieg im direkten Duell am Samstag in Hofherrnweiler wieder zurückholen.