Handball In der Abwehr klappt nicht allzuviel

Heiningen / gr

Von Beginn an übernahmen die läuferisch und kämpferisch starken Spielerinnen des TSV das Kommando. Offensichtlich beflügelt vom Unentschieden in der Vorwoche gegen Meister TG Biberach lagen die Heiningerinnen nach fünf Minuten schon mit 5:3 in Front. Diesen Vorsprung hatten sie weitere fünf Minuten später schon verdoppelt: 9:5 betrug der Spielstand nach zehn Minuten, beim TVA waren bis zu diesem Zeitpunkt Nora Erhardt, Feyza Celik, Lara Gebhart und zweimal Shana Stäudle erfolgreich, die dabei einen Siebenmeter sicher verwandelte. Stäudle blieb auch bei allen anderen Würfen vom Punkt an diesem Tag ohne jeden Fehlversuch.

Die Altenstädter Abwehr agierte viel zu offensiv, dadurch ergaben sich viele Räume für die Heininger Außenspielerinnen zum Einlaufen und für die Kreisläuferin. Der Vier-Tore-Rückstand war für die TVA-Trainer das Sig­nal, eine Auszeit zu nehmen und ihre Schützlinge neu zu justieren. Bis zur Halbzeit verlief das Spiel nun ausgeglichen, auch wenn Gastgeber TSV seinen Vorsprung sogar noch um einen Treffer ausbaute.

Nach der Pause kam ein in der Abwehr deutlich verbesserter TV Altenstadt aufs Feld. Binnen drei Minuten verkürzte die Mannschaft auf 15:12, vergab in der Folge aber mehrere klare Torchancen und Heiningen zog wieder auf sechs Treffer weg. Jasmin Kuscuoglu verkürzte den Rückstand noch einmal auf fünf Tore, doch den TVA-Spielerinnen unterliefen einfach zu viele Fehler, die Heiningen gnadenlos zu Toren nutzte. Vor allem klappte in dieser Phase das Verschieben der Abwehr auf der Ballseite und das Arbeiten nach hinten überhaupt nicht mehr. Beim 24:17 in der 44. Minute war die Partie endgültig entschieden.